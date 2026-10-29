Любовь Маковская рассказала о приоритетах в работе нового созыва Думы Ставрополья

Менять сложившиеся подходы к работе парламента Любовь Маковская не намерена. По ее словам, новый созыв, в котором представлены пять политических партий, будет развивать существующие практики и дополнять их новыми законодательными инициативами. При этом ключевым ориентиром для депутатов она считает ответственность перед избирателями, уровень которой, по ее оценке, необходимо постоянно повышать.