Любовь Маковская рассказала о приоритетах в работе нового созыва Думы Ставрополья
Любовь Маковская, ставшая первой женщиной во главе Думы Ставропольского края, намерена сделать повышение персональной ответственности депутатов перед избирателями одним из приоритетов нового созыва. По ее словам, региональный парламент должен опираться на наработанный предшественниками опыт и развивать существующую законодательную практику.
В интервью «Победе26» госпожа Маковская отметила, что ее переход из исполнительной власти в законодательную связан в том числе с необходимостью устранять пробелы в правовом регулировании, выявленные на практике. По ее мнению, задача депутатов — оперативно корректировать нормы и обеспечивать их применение для решения задач региона. Принимаемые законы должны быть понятны жителям и способствовать развитию Ставрополья.
Оценивая работу предыдущего, седьмого созыва, председатель думы выделила масштаб законотворческой деятельности: депутаты приняли более 700 законов, охвативших различные сферы жизни края. Среди них были как документы, направленные на обеспечение социально-экономической стабильности, так и решения по отдельным актуальным вопросам, включая обращение с безнадзорными животными и использование электросамокатов.
Менять сложившиеся подходы к работе парламента Любовь Маковская не намерена. По ее словам, новый созыв, в котором представлены пять политических партий, будет развивать существующие практики и дополнять их новыми законодательными инициативами. При этом ключевым ориентиром для депутатов она считает ответственность перед избирателями, уровень которой, по ее оценке, необходимо постоянно повышать.