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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Кавказ

В Кабардино-Балкарии за девять месяцев произвели 92,2 тысячи тонн мяса

В Кабардино-Балкарии хозяйства всех категорий с января по сентябрь 2026 года произвели 92,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. На долю птицы пришлось около 41 тыс. т, или 44% общего объема, следует из данных Росстата, которые приводит пресс-служба администрации главы КБР.
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе за девять месяцев, согласно данным статистики, составило 38,8 тыс. тонн, овец и коз — 10,5 тыс. тонн. Кроме того, за тот же период в республике получили около 423 тыс. тонн молока и более 180 млн яиц.
Константин Соловьев