В Кабардино-Балкарии за девять месяцев произвели 92,2 тысячи тонн мяса

В Кабардино-Балкарии хозяйства всех категорий с января по сентябрь 2026 года произвели 92,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. На долю птицы пришлось около 41 тыс. т, или 44% общего объема, следует из данных Росстата, которые приводит пресс-служба администрации главы КБР.