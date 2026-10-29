В Махачкале завершили расследование дела об отравлении четырех школьников

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, организовывавшей питание в одной из частных школ Махачкалы. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.