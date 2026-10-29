В Махачкале завершили расследование дела об отравлении четырех школьников
В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, организовывавшей питание в одной из частных школ Махачкалы. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.
По версии следствия, в сентябре 2026 года предприниматель допустила нарушения санитарных норм при приготовлении и хранении продуктов для школьного питания. После употребления некачественной продукции у четырех учащихся диагностировали пищевое отравление и инфекционное заболевание, причинившие легкий вред их здоровью.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. После его утверждения материалы могут передать в суд.