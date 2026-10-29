На Ставрополье расследуют незаконное производство вина на 1,1 млн рублей

В Петровском округе возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего предпринимателя, подозреваемого в изготовлении и хранении немаркированного алкоголя для продажи (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.