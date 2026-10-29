На Ставрополье расследуют незаконное производство вина на 1,1 млн рублей
В Петровском округе возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего предпринимателя, подозреваемого в изготовлении и хранении немаркированного алкоголя для продажи (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По данным правоохранителей, стоимость изъятой продукции превышает 1,1 млн руб. Согласно версии следствия, предприниматель изготовил около 3 тыс. бутылок вина, рассчитывая получить прибыль в обход установленных законодательством требований к маркировке продукции. Незаконное хранение алкоголя выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела МВД совместно с региональным управлением ФСБ.
Вся партия немаркированного вина изъята.