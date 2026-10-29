На Военно-Грузинской дороге скопилось более 900 большегрузов в очереди на выезд в Грузию
Более 900 грузовиков ожидают выезда в Грузию по Военно-Грузинской дороге, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди — 580 большегрузов, ещё 332 находятся на стоянках», — говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога ведёт из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный на российско-грузинской границе, а значит, в узкое горное ущелье стекается весь транзит, который иначе пришлось бы распределять по соседним направлениям через третьи страны. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.