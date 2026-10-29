Прокуратура Ставрополья добивается защиты берегов Ташлы после обрушения дороги
Прокуратура Ставропольского края провела проверку исполнения водного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что весной 2026 года в Ставрополе, в районе геронтологического центра по улице Федосеева, произошли подмыв и обрушение автомобильной дороги. О факте органам власти стало известно в июне 2026 года — причём не из внутренних отчётов, а от местных жителей.
При этом ни муниципалитет, ни региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды полномочия по организации и осуществлению инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод не реализовали.
Во исполнение требований прокуратуры Октябрьского района города Ставрополя органы местного самоуправления участок дороги перекрыли бетонными блоками, установили предупреждающие знаки и организовали альтернативный проезд.
Прокуратура региона внесла представление в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в связи с допущенным бездействием.