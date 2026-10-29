Прокуратура Ставрополья добивается защиты берегов Ташлы после обрушения дороги

Установлено, что весной 2026 года в Ставрополе, в районе геронтологического центра по улице Федосеева, произошли подмыв и обрушение автомобильной дороги. О факте органам власти стало известно в июне 2026 года — причём не из внутренних отчётов, а от местных жителей.