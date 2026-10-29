В Дагестане мать пятерых детей осудили за мошенничество с социальными выплатами

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась, что суд учел при вынесении вердикта: два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Гражданский иск Отделения СФР по ХМАО удовлетворен частично — с подсудимой взыскано 824 645 рублей с учетом ранее возмещенной части. Приговор в законную силу не вступил.