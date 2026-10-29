В Дагестане мать пятерых детей осудили за мошенничество с социальными выплатами
Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан вынес приговор по делу о мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Установлено, что мать пятерых несовершеннолетних детей с целью получения повышенных пособий оформила фиктивную регистрацию в Сургуте, не имея намерения там жить. В апреле 2024 года через портал «Госуслуги» она подала заявление с ложными сведениями о месте жительства — и Отделение СФР по ХМАО назначило ей выплаты с учетом северных надбавок, значительно превышающих дагестанские.
В июне 2025 года схема пошла на второй круг: фигурантка вновь подала заявление с новым фиктивным адресом, незаконно включив в список детей своего умершего сына. За период с мая 2024 по апрель 2026 года на ее счет перечислено 2 669 700 рублей. Общий ущерб государству с учетом разницы в региональных выплатах составил 924 645 рублей.
В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась, что суд учел при вынесении вердикта: два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Гражданский иск Отделения СФР по ХМАО удовлетворен частично — с подсудимой взыскано 824 645 рублей с учетом ранее возмещенной части. Приговор в законную силу не вступил.