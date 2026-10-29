Ученые КБГУ синтезировали 30 модификаций термостойкого пластика для фильтров
Ученые Кабардино-Балкарии создали фильтры для воды, способные сохранять свои свойства после многократной стерилизации перегретым паром — качество, которое для мембранной фильтрации является не бонусом, а условием выживания в реальном производстве. Об этом сообщили в полпредстве президента РФ в СКФО.
Работа ведется в центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ. Там синтезировали 30 модификаций полифениленсульфона — термостойкого конструкционного пластика, из отобранного полимера специалисты Института нефтехимического синтеза РАН сформировали половолоконные мембраны. Тонкие пористые капилляры, стенки которых свободно пропускают воду, но блокируют вирусы, бактерии и примеси — механический барьер вместо химических реагентов.
Суммарно мембраны провели в автоклаве при 121 °C и давлении 1,3 бар 270 часов — это более десятка стерилизационных циклов подряд, через которые обычные полимерные мембраны, как правило, не проходят без деградации пор и потери прочности. Зафиксирована сохранность пористой структуры, прочностных характеристик и производительности — то есть материал после паровой пытки остался тем же, чем был до нее.