В Туркменском районе Ставрополья ввели карантин из-за бруцеллеза у скота

Эпизоотическим очагом признано подворье на улице Мира. Неблагополучной определена территория в радиусе 3 км от его границ. Карантин будет действовать до отмены ограничений. Документом определяется запрет на ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, а также вывоз и использование молока без предусмотренной термической обработки. Исключение сделано для вывоза животных на убой. В пределах неблагополучной территории также запрещены сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и выпас восприимчивых животных.