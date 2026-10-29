В Туркменском районе Ставрополья ввели карантин из-за бруцеллеза у скота
В Туркменском районе Ставропольского края ввели карантин из-за очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота в поселке Красный Маныч. Ограничительные мероприятия установлены приказом краевого управления ветеринарии под № 220, опубликованном на правовом портале региона.
Эпизоотическим очагом признано подворье на улице Мира. Неблагополучной определена территория в радиусе 3 км от его границ. Карантин будет действовать до отмены ограничений. Документом определяется запрет на ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, а также вывоз и использование молока без предусмотренной термической обработки. Исключение сделано для вывоза животных на убой. В пределах неблагополучной территории также запрещены сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и выпас восприимчивых животных.
Для ликвидации очага предусмотрены осмотр поголовья, отбор проб крови и дезинфекция помещений, одежды сотрудников и транспорта. Предусмотрены также в отдельных случаях утилизация молока и уничтожение сена либо его термическая обработка.