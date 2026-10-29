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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Кавказ

Сайгидгусейна Магомедова назначили общественным помощником председателя правительства Дагестана

Общественным помощником председателя правительства Дагестана о вопросам агропромышленного комплекса, экологии и природопользования назначили Сайгидгусейна Магомедова. Врио премьер-министра Магомед Рамазанов подписал соответствующее распоряжение.
В разные годы Магомедов занимал должности заместителя начальника УЖКХ г. Махачкалы, помощника главы администрации Кировского района и помощника главы администрации г. Махачкалы.
С 2014 по 2019 год возглавлял администрацию села Богатыревка.
Мария Хоперская