Кардиохирурги в Дагестане заменили бывшему полицейскому аорту протезом

У пациента выявлен врождённый порок сердца — двустворчатый аортальный клапан: вместо трёх створок у него две. Длительное время порок не проявлялся, однако со временем аорта значительно расширилась. Стенки сосуда растянулись, образовалась аневризма. При её разрыве грозило массивное внутреннее кровотечение с высоким риском гибели пациента.