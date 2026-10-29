Кардиохирурги в Дагестане заменили бывшему полицейскому аорту протезом
В Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии проведена операция по замене расширенного участка аорты сосудистым протезом. Пациент — бывший сотрудник полиции, сообщили в минздраве региона.
У пациента выявлен врождённый порок сердца — двустворчатый аортальный клапан: вместо трёх створок у него две. Длительное время порок не проявлялся, однако со временем аорта значительно расширилась. Стенки сосуда растянулись, образовалась аневризма. При её разрыве грозило массивное внутреннее кровотечение с высоким риском гибели пациента.
Медики провели операцию «гемиарч»: расширенный участок аорты заменили сосудистым протезом, сохранив отходящие от нее крупные артерии головы и шеи.
Угроза жизни устранена. Пациент чувствует себя хорошо, уже встает и постепенно возвращается к обычной активности.