Восстановление Красного моста в Дагестане идет параллельно со стройкой объезда

Восстановление Красного моста в Дагестане идёт в два фронта: на самом аварийном сооружении специалисты готовят основание для восстановления промежуточной опоры — сейчас идёт бурение скважин под буронабивные сваи, без которых опоре не на что будет опираться. Параллельно строится объездная дорога, которая на весь период восстановительных работ возьмёт на себя транзит, сообщили в «Дагестанавтодоре».