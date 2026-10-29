Восстановление Красного моста в Дагестане идет параллельно со стройкой объезда
Восстановление Красного моста в Дагестане идёт в два фронта: на самом аварийном сооружении специалисты готовят основание для восстановления промежуточной опоры — сейчас идёт бурение скважин под буронабивные сваи, без которых опоре не на что будет опираться. Параллельно строится объездная дорога, которая на весь период восстановительных работ возьмёт на себя транзит, сообщили в «Дагестанавтодоре».
На реке Каракойсу первый этап объезда уже закрыт: укладка водопропускных труб завершена, сейчас дорожники отсыпают насыпь и укрепляют временный путь. С завтрашнего дня работы переносятся на реку Аварское Койсу — там начнётся укладка водопропускных труб, то есть объездная трасса будет последовательно пересекать обе водные артерии района.
Рассчитана объездная дорога на все виды транспорта — от легковушек до грузовиков.