Водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск запустят летом 2027 года
Власти Республики Дагестан анонсировали завершение строительства магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск к лету 2027 года, что позволит обеспечить качественным ресурсом порядка девятисот тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Республики Дагестан.
Инфраструктурный проект, призванный решить проблему дефицита воды в столице Дагестана и соседних муниципалитетах, находится на завершающей стадии. По данным администрации главы региона, запуск системы запланирован на лето 2027 года.
О текущем положении дел рассказал мэр Махачкалы. По его словам, суточная потребность города в воде составляет 450 тыс. кубометров. Существующие сети отличаются высокой степенью износа, что требует масштабной модернизации. Новая ветка, протяженность которой достигает 78 километров, рассчитана на снабжение не менее 900 тыс. потребителей. Ключевым преимуществом проекта станет отказ от забора ресурса из канала имени Октябрьской революции, что положительно скажется на качестве жидкости. Градоначальник признал, что сроки реализации сдвигались, однако в настоящий момент работы активно ведутся.
Руководство региона подтверждает высокую готовность объекта. После официального ввода в эксплуатацию местным властям предстоит обеспечить контроль за справедливым распределением чистой воды среди абонентов.
Стоит отметить, что данный объект считается одним из крупнейших на Северном Кавказе и в России в целом. Он улучшит ситуацию не только в Махачкале и Каспийске, но и в прилегающих районах, а также в Избербаше. Реализация разбита на шесть этапов.
Ранее, в марте текущего года, на встрече с президентом страны обсуждался вопрос дополнительного финансирования. В ходе диалога было отмечено, что для полноценной работы магистрали необходимо также обновление внутригородских коллекторов и разводящих сетей. Федеральный центр дал поручение профильным ведомствам учесть потребности республики при планировании бюджета на 2027–2029 годы.
Между тем, финальный этап проекта столкнулся с бюрократическими трудностями. В конце марта Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение на документацию, касающуюся внешнего электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации водовода. Несмотря на это, региональные власти заявляют о намерении уложиться в заявленные сроки.