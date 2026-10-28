Водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск запустят летом 2027 года

Стоит отметить, что данный объект считается одним из крупнейших на Северном Кавказе и в России в целом. Он улучшит ситуацию не только в Махачкале и Каспийске, но и в прилегающих районах, а также в Избербаше. Реализация разбита на шесть этапов.