Пятигорск потратит 217 млн рублей на подсветку и украшения

Объявленная сумма складывается на фоне уже опубликованной городской закупки на праздничные конструкции. В ней 26 позиций на 126,84 млн руб.: центральная ель оценена в 13,8 млн руб., входная группа — в 3,4 млн руб., композиция для парка «Цветник» — в 22,5 млн руб. Монтаж и демонтаж конструкций оценили еще примерно в 21 млн руб. Подрядчик должен изготовить, доставить и установить конструкции до 20 декабря 2026 года, а временные декорации демонтировать с 20 января по 1 мая 2027 года. Начальная цена закупки не равна итоговой цене контракта: ее определит конкурс.