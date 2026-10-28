Пятигорск потратит 217 млн рублей на подсветку и украшения
Пятигорск получит 217 млн руб. из бюджета Ставропольского края в 2027 году на туристическую иллюминацию. Об этом 28 октября заявил глава города Дмитрий Ворошилов на пресс-конференции в региональном центре «ТАСС Кавказ».
По его словам, деньги пройдут по линии краевого Минтуризма и предназначены для развития и популяризации курорта. Речь идет о новогодних декорациях и световых объектах, которые останутся в городе круглый год.
Новогоднее оформление город должен получить уже в декабре 2026 года. Постоянную подсветку власти планируют разместить на опорах в парках и на курортных маршрутах. Ворошилов назвал три участка: парк между администрацией и памятником Ленину, пространство от улицы Кирова до Академической галереи и проспект Калинина — от гостиницы «Бештау» до улицы Козлова. Среди задуманных световых образов — Эолова арфа, скульптура «Орел» и трамвай «Босоножка».
Объявленная сумма складывается на фоне уже опубликованной городской закупки на праздничные конструкции. В ней 26 позиций на 126,84 млн руб.: центральная ель оценена в 13,8 млн руб., входная группа — в 3,4 млн руб., композиция для парка «Цветник» — в 22,5 млн руб. Монтаж и демонтаж конструкций оценили еще примерно в 21 млн руб. Подрядчик должен изготовить, доставить и установить конструкции до 20 декабря 2026 года, а временные декорации демонтировать с 20 января по 1 мая 2027 года. Начальная цена закупки не равна итоговой цене контракта: ее определит конкурс.
Эти закупочные данные не раскрывают всю смету на 217 млн руб. Заявление Дмитрия Ворошилова также охватывает и постоянное освещение парков. Городская иллюминация — часть более широкой туристической повестки Пятигорска. Однако на дату заявления мэр говорил о средствах, которые «будут выделены» в 2027 году и предусмотрены «в проекте».