УФАС приостановило конкурс на строительство школы искусств в Каспийске

По условиям нового конкурса подрядчик должен подтвердить опыт строительства сопоставимого объекта стоимостью не менее 40% от начальной цены контракта — около 144,8 млн руб. Цена составляет 60% оценки заявок, квалификация участника — 40%. В контракте предусмотрен аванс 10%, то есть до 36,2 млн руб. Срок исполнения прежней версии закупки указывали до 31 декабря 2028 года; актуальный проект контракта опубликован в документах повторного конкурса. Пока УФАС не снимет приостановку и комиссия не завершит рассмотрение жалобы, заключить контракт нельзя.