УФАС приостановило конкурс на строительство школы искусств в Каспийске
Конкурс на строительство детской школы искусств на 200 мест в Каспийске приостановлен по жалобе в Дагестанское управление ФАС. В карточке закупки указано, что контрольный орган потребовал остановить заключение контракта. Его начальная цена — 362,072 млн руб., заявки принимали до 28 октября, итоги планировали подвести 2 ноября. Сведения о жалобе появились в обновленной карточке закупки в ЕИС.
Это уже вторая попытка провести конкурс на тот же объект. Первое извещение заказчик разместил в августе с той же начальной ценой — 362,072 млн руб. Торги отменили до подведения итогов. Затем 9 октября объявили новый конкурс, а извещение опубликовали в ЕИС 14 октября.
В начале октября закупка уже привлекала внимание антимонопольного ведомства. По сообщению РИА «Дагестан» от 7 октября, участник пожаловался, что заказчик не дал надлежащих ответов на запросы о разъяснении условий конкурса. Внеплановая проверка выявила еще одну проблему: заказчик включил в описание закупки трансформаторную подстанцию, которой не было в проектно-сметной документации. УФАС признало действия заказчика нарушением закона о контрактной системе и выдало предписание исправить нарушения.
В приложенном извещении нового конкурса среди оборудования перечислены котельная за 9,2 млн руб., лифт за 2,295 млн руб., дизель-генератор за 1,594 млн руб. и насосное оборудование. Отдельной позиции о трансформаторной подстанции в этом перечне нет. Без решения УФАС по жалобе нельзя установить, какой вопрос вновь остановил процедуру.
Заказчиком выступает муниципальная Детская школа искусств имени С. Агабабова, закупку организует Комитет по государственным закупкам Дагестана. Победителю предстоит построить трехэтажное здание в микрорайоне Кемпинг. Проект получил положительное заключение Госэкспертизы Дагестана в марте 2026 года. В школе запланировали выставочный и репетиционный залы, классы для музыки, вокала, хора, живописи, скульптуры и графики, а также помещения для хореографии. Проект подготовило ООО «Элькад-Стройпроект», застройщиком ранее назвали городское управление ЖКХ.
По условиям нового конкурса подрядчик должен подтвердить опыт строительства сопоставимого объекта стоимостью не менее 40% от начальной цены контракта — около 144,8 млн руб. Цена составляет 60% оценки заявок, квалификация участника — 40%. В контракте предусмотрен аванс 10%, то есть до 36,2 млн руб. Срок исполнения прежней версии закупки указывали до 31 декабря 2028 года; актуальный проект контракта опубликован в документах повторного конкурса. Пока УФАС не снимет приостановку и комиссия не завершит рассмотрение жалобы, заключить контракт нельзя.