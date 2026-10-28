Оборудование завода «Исток» в Северной Осетии оценили в 11,8 млн рублей

Важно разграничивать данную организацию с другими компаниями со схожим наименованием, работавшими в алкогольной отрасли Северной Осетии. Выставленный на торги лот принадлежит ООО «Исток» с ИНН 1513071739, а не ООО «Исток ЗШВ» или ООО «Исток спирт». Последние также проходили через банкротные процедуры. По информации «Коммерсанта», осенью у ООО «Исток ЗШВ» выставлялась дебиторская задолженность номиналом свыше 3,2 млрд рублей, а ранее попытка реализовать оборудование стоимостью 703,9 млн рублей не увенчалась успехом из-за отсутствия заявок. Эти данные касаются отдельного юридического лица.