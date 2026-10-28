Оборудование завода «Исток» в Северной Осетии оценили в 11,8 млн рублей
Во Владикавказе конкурсный управляющий ООО «Исток» объявила открытый аукцион по реализации 118 единиц промышленного оборудования, начальная стоимость лота составляет 11,82 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств.
Конкурсный управляющий производителя дистиллированных алкогольных напитков ООО «Исток» Оксана Николаева инициировала продажу промышленного парка предприятия. Речь идет о 118 единицах оборудования, расположенного на Промышленной улице, 1 во Владикавказе. Начальная цена актива определена в размере 11,82 млн руб.
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, размещенным на электронной площадке «Альфалот», имущество находится в залоге у ООО «Солидарность-Риелт». Осмотр техники возможен по предварительной договоренности с организатором процедуры.
Торговая процедура заявлена как аукцион с открытой формой подачи ценовых предложений. Прием заявок стартует 2 ноября и продлится до 7 декабря, сам аукцион назначен на 11 декабря 2026 года. Шаг повышения цены установлен на уровне 5% от начальной стоимости — около 590,8 тыс. руб. Для участия требуется внести задаток в размере 20% — примерно 2,36 млн руб.
Победителю в течение пяти дней после подведения итогов направят проект договора купли-продажи. На его подписание отводится аналогичный срок, а полный расчет необходимо произвести в течение 30 дней. Денежные средства перечисляются на счет ООО «Исток» в банке «Солидарность».
История банкротства предприятия началась в ноябре 2025 года, когда арбитражный суд ввел в отношении ООО «Исток» процедуру наблюдения. Уже 18 мая 2026 года компанию признали несостоятельной и открыли конкурсное производство. Юридическое лицо зарегистрировано во Владикавказе в 2018 году, его единственным учредителем в открытых источниках указан Сослан Джиоев.
Важно разграничивать данную организацию с другими компаниями со схожим наименованием, работавшими в алкогольной отрасли Северной Осетии. Выставленный на торги лот принадлежит ООО «Исток» с ИНН 1513071739, а не ООО «Исток ЗШВ» или ООО «Исток спирт». Последние также проходили через банкротные процедуры. По информации «Коммерсанта», осенью у ООО «Исток ЗШВ» выставлялась дебиторская задолженность номиналом свыше 3,2 млрд рублей, а ранее попытка реализовать оборудование стоимостью 703,9 млн рублей не увенчалась успехом из-за отсутствия заявок. Эти данные касаются отдельного юридического лица.