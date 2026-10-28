На Ставрополье мужчину осудили на пожизненный срок за двойное убийство в 2016 году

Подсудимого признали виновным по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.