На Ставрополье мужчину осудили на пожизненный срок за двойное убийство в 2016 году
Ставропольский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы 53-летнего жителя соседнего региона по делу об убийстве двух человек в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Суд установил, что вечером 2 февраля осужденный вместе с двоюродным братом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из личной неприязни расстрелял автомобиль Lada Priora возле торгового центра «21 век» на проспекте Идриса Базоркина в Назрани (Республика Ингушетия). Находившиеся в машине 30-летний мужчина и 29-летняя женщина скончались на месте.
Из материалов дела следует, что до нападения сообщники приобрели два огнестрельных оружия, предположительно автомата системы Калашникова калибра 7,62 мм и пистолета системы Макарова калибра 9 мм, а также боеприпасы. После преступления фигуранты похитили с тела погибшей ювелирные украшения стоимостью более 70 тыс. руб.
Подсудимого признали виновным по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.