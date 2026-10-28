ФАС потребовало демонтировать незаконные рекламные щиты на Ставрополье

Отмечается, что муниципалитету необходимо устранить нарушения и выдать владельцам конструкций предписания о демонтаже незаконных щитов. По данным ФАС, администрация незаконно выдавала разрешения на установку рекламных конструкций, а также не принимала мер в отношении щитов, размещенных без разрешений или с истекшим сроком их действия. Десятки таких объектов выявлены вдоль федеральных и региональных трасс. Нарушения зафиксированы, в частности, на дорогах «Ростов-на-Дону — Ставрополь», «Южный обход г. Ставрополя», подъезде к Ставрополю от трассы М-29 «Кавказ», а также на направлениях «Астрахань — Элиста — Ставрополь» и «Ставрополь — Изобильный».