ФАС потребовало демонтировать незаконные рекламные щиты на Ставрополье
В Ставропольском крае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала администрации Шпаковского округа три предупреждения из-за нарушений при размещении наружной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что муниципалитету необходимо устранить нарушения и выдать владельцам конструкций предписания о демонтаже незаконных щитов. По данным ФАС, администрация незаконно выдавала разрешения на установку рекламных конструкций, а также не принимала мер в отношении щитов, размещенных без разрешений или с истекшим сроком их действия. Десятки таких объектов выявлены вдоль федеральных и региональных трасс. Нарушения зафиксированы, в частности, на дорогах «Ростов-на-Дону — Ставрополь», «Южный обход г. Ставрополя», подъезде к Ставрополю от трассы М-29 «Кавказ», а также на направлениях «Астрахань — Элиста — Ставрополь» и «Ставрополь — Изобильный».
В ведомстве указывают, что действия и бездействие администрации содержат признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции», запрещающей органам власти ограничивать или устранять конкуренцию.
Если администрация не исполнит предупреждения в установленный срок, антимонопольное ведомство рассмотрит вопрос о возбуждении дела, сказано в сообщении антимонопольного органа.