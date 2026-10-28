В Дагестане с начала года выявили 61 факт нелегального майнинга
В Дагестане с начала 2026 года выявили 61 факт нелегального майнинга, составили 29 актов о неучтенном потреблении электроэнергии и изъяли более 500 единиц оборудования. На республику приходятся 47% от общего числа нелегальных майнинговых ферм, выявленных в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом говорится в материалах круглого стола «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованного «Ъ-Кавказ».
Майнинговые фермы создают дополнительную нагрузку на электросети, которые не рассчитаны на такие объемы потребления. «Безучетное потребление — это не “мелкое хулиганство”, не просто “неоплаченный киловатт”, а фактор аварийности — скрытая перегрузка сети», — заявил директор департамента учета электроэнергии и энергосбережения ПАО «Россети Северный Кавказ» Азамат Хасанов.
По данным, представленным на круглом столе, в селе Майданское Унцукульского района Дагестана обнаружили ферму на 140 устройств суммарной мощностью около 490 кВт. Энергетики вышли на нее после того, как зафиксировали перегрев оборудования на подстанции. В Махачкале майнинговую ферму из 30 аппаратов нашли в подвале жилого дома, а в поселке Шамилькала — 21 устройство мощностью 74 кВт, подключенное напрямую к сетям. Оно вызывало отключения и скачки напряжения в соседних домах. Еще одну ферму выявили в квартире в жилом комплексе «Мегаполис» в Махачкале после жалоб жителей на перебои с напряжением и перегрузку трансформаторной подстанции.
Главный специалист группы региональной безопасности Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» Магомед Омаров сообщил, что ущерб электросетевому комплексу республики от нелегального майнинга в 2024 году достиг 358 млн руб., а в 2025 году снизился до 108 млн руб. «Как мы наблюдаем, самый пик пришелся на 2024 год», — отметил Магомед Омаров.
По его словам, после введения запрета на майнинг в конце 2024 года тенденция снизилась, а основные крупные фермы к тому времени уже выявили, оборудование изъяли.
В целом в зоне деятельности «Россети Северный Кавказ» по итогам восьми месяцев 2026 года выявили 81 майнинговую ферму, подключенную к сетям компании. Было составлено 49 актов о неучтенном потреблении, изъято более 700 единиц оборудования. Объем незаконного потребления оценили примерно в 6,4 млн кВт·ч. На филиал «Дагэнерго» пришлось 29 актов на сумму 22,7 млн руб.
По данным компании, за отчетный период в отношении нарушителей, занимавшихся майнингом, возбудили 11 уголовных дел, три из них завершились судебными приговорами.