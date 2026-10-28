В Дагестане с начала года выявили 61 факт нелегального майнинга

По данным, представленным на круглом столе, в селе Майданское Унцукульского района Дагестана обнаружили ферму на 140 устройств суммарной мощностью около 490 кВт. Энергетики вышли на нее после того, как зафиксировали перегрев оборудования на подстанции. В Махачкале майнинговую ферму из 30 аппаратов нашли в подвале жилого дома, а в поселке Шамилькала — 21 устройство мощностью 74 кВт, подключенное напрямую к сетям. Оно вызывало отключения и скачки напряжения в соседних домах. Еще одну ферму выявили в квартире в жилом комплексе «Мегаполис» в Махачкале после жалоб жителей на перебои с напряжением и перегрузку трансформаторной подстанции.