В курортных зонах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии отремонтировали электросети перед зимой

«Россети Северный Кавказ» выполнили ремонтные работы на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В Карачаево-Черкесии работы затронули инфраструктуру Домбая, Теберды и Архыза, в Кабардино-Балкарии — курортную зону Приэльбрусья. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».