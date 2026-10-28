В курортных зонах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии отремонтировали электросети перед зимой
«Россети Северный Кавказ» выполнили ремонтные работы на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В Карачаево-Черкесии работы затронули инфраструктуру Домбая, Теберды и Архыза, в Кабардино-Балкарии — курортную зону Приэльбрусья. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».
В Карачаево-Черкесии энергетики отремонтировали более 12 км линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ и 10 трансформаторных подстанций. На шести энергообъектах заменили трансформаторы. Кроме того, в течение года провели ремонт и техническое обслуживание оборудования на 11 крупных подстанциях напряжением 35–110 кВ, которые снабжают электроэнергией горнолыжные курорты региона.
В Кабардино-Балкарии ремонт выполнили на 30 энергообъектах, от которых зависит электроснабжение курортов Приэльбрусья. Масштабные работы провели на ключевой подстанции в поселке Эльбрус. На этом энергообъекте заменили два силовых трансформатора, увеличив мощность энергообъекта до 50 МВА, и установили новое оборудование релейной защиты и автоматики.
Подготовка курортной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду входит в общую программу технического обслуживания и ремонта сетевого комплекса «Россети Северный Кавказ». На эти мероприятия компания направила более 3,7 млрд руб.