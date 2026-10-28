«Россети Северный Кавказ» направили более 3,7 млрд рублей на подготовку сетей к зиме
Группа компаний «Россети Северный Кавказ» выполнила запланированный объем работ по подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. На эти мероприятия направили более 3,7 млрд руб. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».
«На сегодняшний день запланированный объем работ выполнили», — сообщил Виктор Абаимов
В рамках подготовки к зиме энергетики отремонтировали более 2,5 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения. В том числе заменили 908 км ветхого провода, более 5 тыс. дефектных опор и 44 тыс. поврежденных и устаревших изоляторов.
На высоковольтных подстанциях отремонтировали 41 силовой трансформатор и 3 494 коммутационных устройства. В распределительных сетях ремонтные работы провели более чем на 3,3 тыс. трансформаторных подстанций и 1 209 трансформаторах.
Для снижения рисков технологических нарушений во время непогоды от древесной и кустарниковой растительности расчистили 617 га трасс воздушных линий электропередачи. В подготовке энергообъектов к зиме участвовали около 3 тыс. специалистов.
Отдельное внимание уделили Дагестану. Объем финансирования программы ремонта и технического обслуживания электросетей в республике в 2026 году составил 1,74 млрд руб. В Махачкале провели комплексный ремонт 11 кабельных линий электропередачи. Также в регионе реконструируют восемь энергообъектов, включая подстанции и линии электропередачи.