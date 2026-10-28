«Россети Северный Кавказ» направили более 3,7 млрд рублей на подготовку сетей к зиме

Группа компаний «Россети Северный Кавказ» выполнила запланированный объем работ по подготовке электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. На эти мероприятия направили более 3,7 млрд руб. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».