Северная Осетия ищет подрядчика для реконструкции Тарского водопровода за 1,7 млрд рублей
Управление госзакупок Северной Осетии объявило конкурс на первый этап реконструкции Тарского группового водопровода. Начальная цена контракта — 1,733 млрд руб., аванс — 30%, или около 520 млн руб. Победителя планируют определить 17 ноября. Работы пройдут в Пригородном районе. Закупку разместили на площадке «Росэлторг», заказчиком выступает республиканское Управление капитального строительства, следует из данных ЕИС Закупки.
Участникам нужно подтвердить опыт строительства или реконструкции линейных объектов: при такой цене контракта стоимость подходящих завершенных работ должна составлять не менее 30% начальной цены — примерно 520 млн руб.
Реконструкция должна решить давнюю проблему водоснабжения района. В октябре 2024 года гарантирующим поставщиком в 17 селах Пригородного района стало госпредприятие «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения». По данным предприятия, износ сетей достигал 90%, а основной водовод, который питает Сунжу, Комгарон, Тарское, Куртат и Чермен, проложили около 70 лет назад. Трубы не выдерживали напора, жители сталкивались с нехваткой воды. В 2025 году предприятие сообщало о замене отдельных участков и насосов, но эти работы не заменяют масштабную реконструкцию магистрали.
Проект не возник внезапно: власти республики обсуждают его много лет. В 2019 году региональная программа называла реконструкцию первоочередной задачей и объясняла состояние объекта разрушением водозаборных сооружений во время конфликта 1992 года. В старой проектной оценке говорилось о замене 35 км магистрального трубопровода, реконструкции четырех площадок резервуаров и строительстве ещё одного резервуара.
Федеральный план на 2026–2028 годы оценивает первый этап в 1,587 млрд руб., в том числе 1,465 млрд федеральных средств и 121,9 млн руб. региональных. В материалах республиканской программы объект разбит на участки: в частности, на 2026 год указано 22,3 км сетей, далее предусмотрены работы в 2027 и 2028 годах. При этом опубликованная начальная цена конкурса — 1,733 млрд руб. — выше федеральной оценки примерно на 146 млн руб.