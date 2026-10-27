Северная Осетия ищет подрядчика для реконструкции Тарского водопровода за 1,7 млрд рублей

Реконструкция должна решить давнюю проблему водоснабжения района. В октябре 2024 года гарантирующим поставщиком в 17 селах Пригородного района стало госпредприятие «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения». По данным предприятия, износ сетей достигал 90%, а основной водовод, который питает Сунжу, Комгарон, Тарское, Куртат и Чермен, проложили около 70 лет назад. Трубы не выдерживали напора, жители сталкивались с нехваткой воды. В 2025 году предприятие сообщало о замене отдельных участков и насосов, но эти работы не заменяют масштабную реконструкцию магистрали.