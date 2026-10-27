Суд в Анапе признал самостроями 13 объектов на Скифской улице

В 2019 году управление муниципального контроля осмотрело участок и установило, что вместо трехэтажных зданий возведены пятиэтажные корпуса, а также есть другие отклонения от схемы организации земельного участка. В марте 2020 года мэрия обратилась в Анапский горсуд с иском о признании строений самовольными, их сносе и демонтаже. В рамках судебного процесса Евгений Янишогло подал встречный иск о признании права собственности на постройки. Суд иск администрации отклонил, а требования застройщика удовлетворил. Краснодарский краевой суд оставил это решение без изменения.