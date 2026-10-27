Суд в Анапе признал самостроями 13 объектов на Скифской улице
Анапский городской суд удовлетворил иск управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Анапа и администрации города-курорта Анапа к Евгению Янишогло и Денису Шерстову.
Первым решением суд признал самовольными постройками четыре объекта капитального строительства общей площадью 12 496,1 кв. м. Ответчиков обязали в течение месяца с даты вступления решения суда в законную силу снести объекты, расположенные в Витязево по ул. Скифской. Вторым решением при повторном рассмотрении суд признал самовольными постройками 6 объектов капитального строительства общей площадью 10 568,2 кв. м и 3 объекта незавершенного строительства общей площадью 9 832,6 кв. м. Ответчиков обязали в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу снести эти объекты на улице Скифской, а также демонтировать некапитальное одноэтажное строение БКТП по тому же адресу.
Решения не вступили в законную силу. Ответчики подали апелляционные жалобы.
Как следует из материалов дела, собственником участка под спорными объектами является муниципалитет. В 2015 году право аренды земли на основании договора цессии перешло к Денису Шерстову. В 2017 году господин Шерстов и его компаньон, застройщик и экс-депутат Совета Анапы Евгений Янишогло заключили договор о совместной деятельности для строительства на участке спортивной базы лагеря. Проект предусматривал возведение шести трехэтажных спальных корпусов и нескольких административно-хозяйственных построек.
Компаньоны обратились в мэрию за разрешением на строительство, но получили отказ, так как участок был зарезервирован приказом Минприроды края для создания природного парка «Анапская пересыпь». Партнеры обжаловали отказ в Анапском горсуде, который обязал администрацию выдать разрешение на строительство.
В 2019 году управление муниципального контроля осмотрело участок и установило, что вместо трехэтажных зданий возведены пятиэтажные корпуса, а также есть другие отклонения от схемы организации земельного участка. В марте 2020 года мэрия обратилась в Анапский горсуд с иском о признании строений самовольными, их сносе и демонтаже. В рамках судебного процесса Евгений Янишогло подал встречный иск о признании права собственности на постройки. Суд иск администрации отклонил, а требования застройщика удовлетворил. Краснодарский краевой суд оставил это решение без изменения.
В 2022 году Анапская мэрия обратилась в кассационную инстанцию, которая пришла к выводу, что решения нижестоящих судов подлежат отмене.