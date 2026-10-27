«Гуднесс Фудс» взыскивает с минсельхоза Ставрополья 59,1 млн рублей переплаты
Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск московского ООО «Гуднесс Фудс Гофицкое» к Министерству сельского хозяйства Ставропольского края о взыскании 59 млн рублей. Компания требует вернуть излишне перечисленные в бюджет денежные средства. Об этом говорится в определении суда.
Иск подан московским производителем, зарегистрированным в Ставрополе, с соблюдением всех требований Арбитражного процессуального кодекса РФ. Судья расценила указание в заявлении Правительства Ставропольского края, УФК по краю и связанного юрлица ООО «Гуднесс Фудс Агро Менеджмент» как ходатайство об их привлечении в качестве третьих лиц.
На данном этапе рассмотрения дела подробности не раскрываются.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гуднесс Фудс Гофицкое» зарегистрировано в 2012 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Управляющая компания — ООО «Гуднесс Фудс Агрокомплекса Менеджмент». Выручка компании за 2025 год составила 961 млн рублей, прибыль — 46,55 млн рублей.
Судья обязала министерство сельского хозяйства представить мотивированный письменный отзыв на каждый довод истца со ссылками на законы и доказательства.
В определении суд также указал, что в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если стороны не заявят возражений, предварительное заседание может быть завершено с переходом к рассмотрению дела по существу в тот же день.
Всем участникам процесса предписано обеспечить явку представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями либо заранее направить ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.