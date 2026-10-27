Промплощадку «Южной экспортной компании» в Батайске продают за 135 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Южная экспортная компания» выставил на торги имущественный комплекс в Батайске Ростовской области с начальной ценой 135,4 млн руб. В состав лота входят земельный участок площадью 2,75 га и четыре нежилых здания общей площадью около 7,9 тыс. кв. м. Имущество находится в залоге у банка. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.
Аукцион пройдет 7 декабря на электронной площадке «МЭТС». Заявки принимаются с 27 октября по 2 декабря. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены, задаток — 10%.
На продажу выставлен земельный участок площадью 27,5 тыс. кв. м на ул. Залесье, 13 «Б» в Батайске, предназначенный для эксплуатации промышленного объекта. Вместе с ним реализуются три нежилых здания площадью 1,9 тыс., и одно площадью 2 тыс. кв. м. Таким образом, совокупная площадь зданий составляет около 7,9 тыс. кв. м.
Победителем станет участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти дней после получения соответствующего предложения конкурсного управляющего, оплатить имущество покупатель должен в течение 30 дней.
ООО «Южная экспортная компания» признано банкротом с долгом в 144 млн руб. решением Арбитражного суда Ростовской области от 5 мая 2026 года. В отношении компании открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Александр Ханбеков.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Южная экспортная компания» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 21 июля 2015 года. Уставный капитал — 5 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими бытовыми товарами. Руководителем компании является Александр Ханбеков.
По данным открытой бухгалтерской отчетности, выручка компании в 2024 году составляла 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб. В 2025 году выручка сократилась до 611,7 млн руб., а чистый результат сменился на убыток в 44,5 млн руб.