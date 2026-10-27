Промплощадку «Южной экспортной компании» в Батайске продают за 135 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Южная экспортная компания» выставил на торги имущественный комплекс в Батайске Ростовской области с начальной ценой 135,4 млн руб. В состав лота входят земельный участок площадью 2,75 га и четыре нежилых здания общей площадью около 7,9 тыс. кв. м. Имущество находится в залоге у банка. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.