Год без аренды, или как бизнесу сэкономить на стартапе
В Уфе завершился первый этап уникального проекта «Дело в квадрате»
Бизнес-реалити, где коммерческие помещения передаются начинающим предпринимателям бесплатно на год, стартовало в столице летом текущего года. На площадке Межвузовского студенческого кампуса встретились участники проекта, его партнеры и члены жюри. На сегодняшний день для участия в конкурсе зарегистрировано порядка 90 заявок.
Проект реализуется при участии местных органов власти. Как отмечает вице-премьер РБ Рустем Газизов, экономику региона формирует в том числе и малый бизнес. Кроме того, это отличная возможность и для крупных девелоперов не только укрепить свой имидж, но и на своем примере показать, что бизнес может быть социально ответственным.
Напомним, второй год подряд Башкирия становится лидером среди всех субъектов РФ в конкурсе растущих российских брендов. Так, в текущем году было подано более чем две тысячи брендов-заявок. «Каждый предприниматель, который создает что-то свое, уникален. И нам важно, чтобы об этом деле знали и за пределами нашего региона. Уверена, что совместно с проектом «Дело в квадрате» мы поможем молодому бизнесу не только найти точки для дальнейшего роста, но и всерьез заняться экспортом производимой продукции», — комментирует министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
По словам автора и продюсера проекта Харта Исхакова, «Дело в квадрате» — это своеобразный мост между теми, у кого есть свободные площади, и теми, у кого есть идея для собственного бизнеса. Девелоперы передают помещения в реестр проекта, участники проходят отбор и защищают свои бизнес-инициативы перед жюри. Победители получат грант, полностью покрывающий стоимость аренды коммерческого помещения на 12 месяцев. Оплачивать будет необходимо только коммунальные расходы.
На данном этапе в реестр проекта включены помещения площадью от 15 до 200 квадратных метров, расположенные в перспективных городских локациях: «Арт-квадрате», бизнес-центре «Артерия», ЖК «Аурум», ЖК «Статус» и др. Большая часть площадей будет передаваться уже с ремонтом и необходимым оборудованием, в остальных с дизайном и подготовкой помещения помогут партнеры проекта и спонсоры. На сегодняшний день самое большое помещение площадью 200 «квадратов» расположено в ЖК «Аурум» и представлено генеральным партнером проекта — ГК «СтроиТЭК».
«Мы твердо уверены, что крупный бизнес должен поддерживать начинающих предпринимателей. В текущих экономических условиях начать свое дело без стартовой точки опоры не так просто. В этом случае бесплатная годовая аренда станет отличным подспорьем для нового проекта», — отмечает первый заместитель генерального директора ГК «СтроиТЭК» Анна Сулиз.
Условия конкурса прозрачны, но требуют от участников максимальной отдачи. Отборочный тур будет проходить в формате защиты. Нужно не просто рассказать о своем проекте, а доказать его перспективность, актуальность и жизнеспособность. В составе жюри — представители власти, институтов развития, бизнеса, инвесторы, эксперты в области маркетинга и финансов. Каждому из них важно увидеть проект, который через год вырастет в сильный бренд и станет якорным резидентом локации. Поэтому в победители выйдут те, кто сможет не только увлечь экспертов своей идеей, но и подтвердить ее четким бизнес-планом. К слову, проекты, заявленные к участию, представлены в разных сферах бизнеса. Это медицинские услуги, производство еды, одежды, детская и спортивная отрасли и др.
Жюри будет анализировать не только сами бизнес-инициативы, но и предоставленные коммерческие помещения. То есть если в доме, к примеру, уже есть цветочный магазин, то второй аналогичный бизнес сюда точно не подселят, поскольку это будет заведомо проигрышный проект для победителя и неэтично по отношению к действующему арендатору. В связи с этим члены жюри детально изучат локации со свободными коммерческими площадями, чтобы полностью исключить пересечение бизнесов, деление трафика и выручки.
Важно отметить, что параллельно с презентацией проектов на площадке будут проходить бесплатные образовательные встречи участников с экспертами в области управления, инвестирования, финансов, налогообложения, маркетинга и PR, ИИ-трендов и экспортной политики. Это поможет молодым предпринимателям избежать многих ошибок на начальном этапе бизнеса.
По словам организаторов «Дела в квадрате», самый непростой первый год жизни нового бизнеса будет проходить в «тепличном» режиме. А сэкономленные средства предприниматель сможет направить на закупку лучшего оборудования, наем сильной команды или маркетинг. Партнеры проекта заинтересованы в дальнейшем успехе победителей, поэтому для освещения всех этапов конкурса задействованы ведущие средства массовой информации.
«Бизнес получит бесплатную информационную поддержку в СМИ и первых лояльных клиентов еще до своего официального открытия. Мы как партнер проекта поможем компаниям-новичкам выстроить личный бренд и закрепиться в информационном поле», — поясняет директор «Коммерсантъ-Уфа» Анна Челак.
Проект «Дело в квадрате» — это социальный лифт для малого бизнеса и шанс доказать экспертному сообществу и в первую очередь себе, что проект готов к большому плаванию. Партнерство с крупными игроками рынка откроет перед молодыми предпринимателями новые возможности и позволит девелоперу сформировать пул лояльных арендаторов.