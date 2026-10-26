Год без аренды, или как бизнесу сэкономить на стартапе

Условия конкурса прозрачны, но требуют от участников максимальной отдачи. Отборочный тур будет проходить в формате защиты. Нужно не просто рассказать о своем проекте, а доказать его перспективность, актуальность и жизнеспособность. В составе жюри — представители власти, институтов развития, бизнеса, инвесторы, эксперты в области маркетинга и финансов. Каждому из них важно увидеть проект, который через год вырастет в сильный бренд и станет якорным резидентом локации. Поэтому в победители выйдут те, кто сможет не только увлечь экспертов своей идеей, но и подтвердить ее четким бизнес-планом. К слову, проекты, заявленные к участию, представлены в разных сферах бизнеса. Это медицинские услуги, производство еды, одежды, детская и спортивная отрасли и др.