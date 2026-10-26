Должностной оклад сити-менеджера Уфы хотят увеличить на 27%
Депутаты горсовета Уфы предлагают увеличить максимум на 27,1% должностные оклады муниципальных служащих, работающих в городской администрации, Контрольно-счетной палате Уфы, горсовете и районных администрациях. Изменения будут внесены в местное положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы.
В случае принятия правок, должностной оклад главы администрации Уфы увеличится с 18,5 тыс. до 23,5 тыс. руб., а его первых заместителей и глав районных администраций — с 12 тыс. до 15,3 тыс. руб. До 14,8 тыс. руб. будут доведены оклады остальных вице-мэров и управляющего делами администрации.
Отмечается, что муниципальным служащим положено ежемесячное денежное поощрение. Например, для сити-менеджера, глав районов, первого вице-мэра и других его заместителей и управляющего делами оно будет составлять более шести должностных окладов. Ежемесячная надбавка главе администрации за особые условия службы выплачивается в размере 200% от должностного оклада. Также ежеквартально сити-менеджеру назначается премия в размере 50% от оклада за фактически отработанное время. Наконец, за допуск к гостайне выплачивается надбавка.
Наконец, глава администрации вправе получить разовую материальную помощь в размере одного оклада в год, а также единовременную выплату в размере двух окладов один раз в год при выходе в отпуск.
Изменения в положение о денежном содержании муниципальных служащих горсовет рассмотрит 28 октября.