Должностной оклад сити-менеджера Уфы хотят увеличить на 27%

Отмечается, что муниципальным служащим положено ежемесячное денежное поощрение. Например, для сити-менеджера, глав районов, первого вице-мэра и других его заместителей и управляющего делами оно будет составлять более шести должностных окладов. Ежемесячная надбавка главе администрации за особые условия службы выплачивается в размере 200% от должностного оклада. Также ежеквартально сити-менеджеру назначается премия в размере 50% от оклада за фактически отработанное время. Наконец, за допуск к гостайне выплачивается надбавка.