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Выпуск газеты №198/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Башкортостан

В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность

По данным Башгидрометцентра, 27 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На отдельные участки дорог ночью и утром опустится туман, из-за которого видимость снизится до 500 м и менее.
Погода будет малооблачной, без осадков, а ветер — слабым, переменных направлений.
Ночью похолодает до -2,-7°, местами — до +3°, днем потеплеет до +10,+15°.
В Уфе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью опустится до -3,-5°, днем — поднимется до +10,+12°.
Майя Иванова