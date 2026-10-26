В Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность
По данным Башгидрометцентра, 27 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На отдельные участки дорог ночью и утром опустится туман, из-за которого видимость снизится до 500 м и менее.
Погода будет малооблачной, без осадков, а ветер — слабым, переменных направлений.
Ночью похолодает до -2,-7°, местами — до +3°, днем потеплеет до +10,+15°.
В Уфе прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью опустится до -3,-5°, днем — поднимется до +10,+12°.