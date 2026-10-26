Жителя Башкирии осудили за госизмену на 18 лет

Как сообщили в УФСБ России по Башкирии, в январе 2025 года житель республики заполнил на одном из интернет-ресурсов анкету и заявление для вступления в террористическую организацию, входящую в состав вооруженных сил Украины. После он нашел в интернете военную литературу и иные материалы о военной, тактической и огневой подготовке, которую изучал для последующего применения. После этого от представителя ВСУ им были получены указания по пересечению границы с Украиной, но сделать это ему не удалось: он был задержан сотрудниками УФСБ.