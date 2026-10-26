Жителя Башкирии осудили за госизмену на 18 лет
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Уфимского района 1999 года рождения к 18 годам лишения свободы — первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Подсудимый признан виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), обучении в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).
Как сообщили в УФСБ России по Башкирии, в январе 2025 года житель республики заполнил на одном из интернет-ресурсов анкету и заявление для вступления в террористическую организацию, входящую в состав вооруженных сил Украины. После он нашел в интернете военную литературу и иные материалы о военной, тактической и огневой подготовке, которую изучал для последующего применения. После этого от представителя ВСУ им были получены указания по пересечению границы с Украиной, но сделать это ему не удалось: он был задержан сотрудниками УФСБ.