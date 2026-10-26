Спикер Курултая Башкирии возглавит рабочую группу музея кочевых цивилизаций

В новый орган войдут восемь человек. Возглавить группу предложено спикеру Курултая Башкирии Андрею Назарову, а его заместителем должен стать вице-премьер Рустем Газизов. Кроме того, в рабочую группу войдут исполняющий обязанности министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данир Гайнуллин, первый заместитель руководителя аппарата кабмина Башкирии Марина Долич, первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, исполняющая обязанности главы минфина Башкирии Светлана Малинская и директор ООО «Республиканское управление капитального строительства» Руслан Цагельник.