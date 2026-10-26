Спикер Курултая Башкирии возглавит рабочую группу музея кочевых цивилизаций
Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать рабочую группу по развитию Евразийского музея кочевых цивилизаций, который строится в Чишминском районе.
В новый орган войдут восемь человек. Возглавить группу предложено спикеру Курултая Башкирии Андрею Назарову, а его заместителем должен стать вице-премьер Рустем Газизов. Кроме того, в рабочую группу войдут исполняющий обязанности министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данир Гайнуллин, первый заместитель руководителя аппарата кабмина Башкирии Марина Долич, первый вице-премьер Урал Кильсенбаев, исполняющая обязанности главы минфина Башкирии Светлана Малинская и директор ООО «Республиканское управление капитального строительства» Руслан Цагельник.
Евразийский музей кочевых цивилизаций строится с 2022 года возле мавзолея Тура-хана эпохи Золотой Орды. За создание учреждения отвечает некоммерческая организация «Евразийский музей кочевых цивилизаций». Летом 2024 года открылся визит-центр объекта. В комплекс сооружений должны войти спа-отель «Кочевник», этнодеревня, Центр башкирской лошади и другие объекты.