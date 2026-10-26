Коллегия судей не стала отменять отставку экс-главы Кировского райсуда Уфы

Квалификационная коллегия судей Башкирии отказалась прекращать отставку бывшего председателя Кировского районного суда Уфы Роберта Усманова. На отмене почетного ухода с должности настаивал Совет судей Башкирии, ссылавшийся на допущенные при исполнении судейских полномочий нарушения либо несоблюдение запретов выражать отношение к политическим партиям и заниматься бизнесом, нарушения законодательства о статусе судей и кодекса судейской этики и иные поводы.