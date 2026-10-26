Коллегия судей не стала отменять отставку экс-главы Кировского райсуда Уфы
Квалификационная коллегия судей Башкирии отказалась прекращать отставку бывшего председателя Кировского районного суда Уфы Роберта Усманова. На отмене почетного ухода с должности настаивал Совет судей Башкирии, ссылавшийся на допущенные при исполнении судейских полномочий нарушения либо несоблюдение запретов выражать отношение к политическим партиям и заниматься бизнесом, нарушения законодательства о статусе судей и кодекса судейской этики и иные поводы.
«Принято решение об отказе в удовлетворении представления председателя Совета судей Республики Башкортостан о прекращении отставки судьи, председателя Кировского районного суда города Уфы», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.
Роберт Усманов был председателем Кировского райсуда с 2013 по 2025 годы. Теперь он — начальник Управления Судебного департамента в Башкирии.