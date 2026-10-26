Жителя Тюмени отправят в колонию за хищение более 800 тысяч рублей у уфимцев

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле 2025 года фигурант дела в переписке в мессенджере согласился быть курьером и забирать у граждан деньги, которые в дальнейшем переводились мошенникам. Через месяц он получил от двух пожилых уфимок более 800 тыс. руб.