Жителя Тюмени отправят в колонию за хищение более 800 тысяч рублей у уфимцев
Ленинский районный суд Уфы приговорил 19-летнего жителя Тюмени, который похитил у пенсионерок из Уфы более 800 тыс. руб., к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в легализации средств, приобретенных в результате преступления (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле 2025 года фигурант дела в переписке в мессенджере согласился быть курьером и забирать у граждан деньги, которые в дальнейшем переводились мошенникам. Через месяц он получил от двух пожилых уфимок более 800 тыс. руб.
Он получил 25 тыс. руб., на которые купил цифровую валюту.
Подсудимый признал вину, частично возместил ущерб.
Суд взыскал с него в пользу потерпевших около 620 тыс. руб.
По иску прокуратуры с него в доход государства взыскали средства, добытые преступным путем.