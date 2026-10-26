В Уфе бетонщик упал с высоты 12 метров

Инцидент произошел 24 октября на территории строительного объекта по улице Аксакова в Уфе. Во время подготовительных работ к установке опалубки бетонщик упал в проем с 30-го этажа на 26-й с высоты 12 м. Пострадавший скончался на месте происшествия.