В Уфе бетонщик упал с высоты 12 метров
Гострудинспекция Башкирии расследует гибель 60-летнего работника ООО СК «Спецстрой», сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 24 октября на территории строительного объекта по улице Аксакова в Уфе. Во время подготовительных работ к установке опалубки бетонщик упал в проем с 30-го этажа на 26-й с высоты 12 м. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и причины случившегося определят по итогам расследования, отметила заместитель руководителя Гострудинспекции Юлия Харина.
ООО СК «Спецстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в ноябре 2022 года. Владельцами являются Татьяна Анисимова и Ринат Арсланов. Выручка в 2025 году составляла 275,58 млн руб., чистая прибыль — 2,43 млн руб.