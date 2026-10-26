Спортсменки из Башкирии победили на международных соревнованиях по роллер спорту
Представительницы Башкирии успешно выступили в скоростном роллер-спорте и фристайл-слаломе на международном турнире Tianjin Ninghe International Roller Skating, сообщает пресс-служба министерства спорта республики. Соревнования прошли с 24 по 25 октября в городе Тяньцзинь (район Нинхэ) в Китае.
Спортсменки из Башкирии завоевали восемь медалей: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
В скоростном роллер-спорте Софья Мануйлова завоевала три серебряные (в гонках на 5 км, 1 км и 10 км) и одну бронзовую медаль за марафон на 21 км.
Во фристайл-слаломе Нелли Халитова заняла первое место, а Евгения Макарова — третье.
Во фристайл-слалом-батле Евгения Макарова завоевала первое, а Нелли Халитова — второе место.