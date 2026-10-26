Житель Башкирии получил условный срок за применение насилия к судебному приставу

Иглинский межрайонный суд приговорил 43-летнего местного жителя, который зажал руку судебного пристава в оконной раме, к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он признан виновным в применении не опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти в связи с исполнением должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Подсудимый признал вину.