Житель Башкирии получил условный срок за применение насилия к судебному приставу
Иглинский межрайонный суд приговорил 43-летнего местного жителя, который зажал руку судебного пристава в оконной раме, к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он признан виновным в применении не опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти в связи с исполнением должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Подсудимый признал вину.
По материалам дела, в апреле этого года судебный пристав приехал к дому фигуранта дела «для исполнения постановления о его принудительном приводе». Подсудимый резко закрыл окно квартиры, зажав руку судебного пристава между створкой и рамой.