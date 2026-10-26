Ростовская область отсудила право собственности на подземный переход РОКБ
Арбитражный суд Ростовской области признал право собственности Ростовской области на подземный переход Ростовской областной клинической больницы площадью почти 2 тыс. кв. м. Иск к ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» подало региональное министерство имущественных и земельных отношений. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Сооружение расположено на территории больницы на ул. Благодатной, 170 в Ростове-на-Дону. Как следует из материалов дела, подземный переход был предусмотрен проектом строительства комплекса областной клинической больницы и возведен в 1967–1974 годах. Он соединяет главный корпус с пищеблоком, лабораторно-диагностическим корпусом, центром кардиологии и хозяйственным корпусом.
Переход числился на балансе больницы, однако право собственности на него не было зарегистрировано. Региональное министерство обратилось в суд для признания права собственности.
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» иск признало. Суд установил, что сооружение является объектом государственной собственности Ростовской области и находится в оперативном управлении больницы.
Суд удовлетворил требования министерства и признал право государственной собственности Ростовской области на сооружение.