Ростовская область отсудила право собственности на подземный переход РОКБ

Сооружение расположено на территории больницы на ул. Благодатной, 170 в Ростове-на-Дону. Как следует из материалов дела, подземный переход был предусмотрен проектом строительства комплекса областной клинической больницы и возведен в 1967–1974 годах. Он соединяет главный корпус с пищеблоком, лабораторно-диагностическим корпусом, центром кардиологии и хозяйственным корпусом.