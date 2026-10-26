Режиссер из Башкирии снимет фильм с Юрой Борисовым в главной роли
Уроженец Стерлитамака, театральный и кинорежиссер, актер и художник, лауреат «Золотой маски» Антон Федоров экранизирует роман Евгения Водолазкина «Лавр», сообщает портал «Кино/Театр.Ру» со ссылкой на пресс-службу проекта. Роль главного героя Арсения исполнит Юра Борисов, который также будет сопродюсером кинокартины.
Антон Федоров дважды становился лауреатом театральной премии «Золотая маска» за спектакли «Морфий» и «Ребенок». В лонг-лист этой премии вошла его постановка «Глумов» по пьесе Александра Островского для башкирского драмтеатра Салавата.