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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Режиссер из Башкирии снимет фильм с Юрой Борисовым в главной роли

Уроженец Стерлитамака, театральный и кинорежиссер, актер и художник, лауреат «Золотой маски» Антон Федоров экранизирует роман Евгения Водолазкина «Лавр», сообщает портал «Кино/Театр.Ру» со ссылкой на пресс-службу проекта. Роль главного героя Арсения исполнит Юра Борисов, который также будет сопродюсером кинокартины.
Антон Федоров дважды становился лауреатом театральной премии «Золотая маска» за спектакли «Морфий» и «Ребенок». В лонг-лист этой премии вошла его постановка «Глумов» по пьесе Александра Островского для башкирского драмтеатра Салавата.
Майя Иванова