Режиссер из Башкирии снимет фильм с Юрой Борисовым в главной роли

Уроженец Стерлитамака, театральный и кинорежиссер, актер и художник, лауреат «Золотой маски» Антон Федоров экранизирует роман Евгения Водолазкина «Лавр», сообщает портал «Кино/Театр.Ру» со ссылкой на пресс-службу проекта. Роль главного героя Арсения исполнит Юра Борисов, который также будет сопродюсером кинокартины.