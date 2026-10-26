В Краснодаре утром 26 октября работают 88 АЗС
По состоянию на утро 26 октября в Краснодаре работают 88 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 в наличии на 71 АЗС, АИ-95 — на 56, АИ-100 — на 16, дизельное топливо — на 85. Об этом сообщили в городском МЦУ.
В городе работают АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К». Заправки расположены в разных районах Краснодара, в том числе на улицах Уральской, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Красных Партизан, Мачуги, Московской и других.
На ряде АЗС по решению собственников введено ограничение: топливо отпускают только непосредственно в баки автомобилей.
Еще 20 АЗС временно не отпускают топливо. Семь объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.