В Краснодаре утром 26 октября работают 88 АЗС

По состоянию на утро 26 октября в Краснодаре работают 88 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 в наличии на 71 АЗС, АИ-95 — на 56, АИ-100 — на 16, дизельное топливо — на 85. Об этом сообщили в городском МЦУ.