За сутки в Башкирии в ДТП погибли три человека
За прошедшие сутки на дорогах Башкирии погибли три человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
В Гафурийском районе 57-летний водитель Renault Kaptur выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Nissan Diesel Condor. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.
В Хайбуллинском районе грузовик съехал в кювет и опрокинулся. 62-летний водитель погиб.
В Уфимском районе 43-летний водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, который шел по проезжей части. Пострадавший погиб, его личность устанавливается.