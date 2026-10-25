Над Ростовской областью за ночь сбили более 50 беспилотников

Ночной налет последовал за атакой предыдущей ночи. 24 октября Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом уничтожили более 80 беспилотников. Тогда под ударом оказались Ростов-на-Дону, Таганрог и девять районов области. В Ростове обломки упали на территорию филиала муниципального предприятия «Ростовпассажиртранс»: повреждения получили крыша и остекление здания, а также 21 автобус. В хуторе Калинин Мясниковского района обломки повредили трансформаторную подстанцию, после чего без электричества остались 172 частных дома. В Миллеровском районе пострадал один человек; медики оказали ему помощь.