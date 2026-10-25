Над Ростовской областью за ночь сбили более 50 беспилотников
В ночь на 25 октября силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников над пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале.
По его данным, дроны сбили над Верхнедонским, Миллеровским, Кашарским, Чертковским и Шолоховским районами. Утром губернатор уточнил, что сообщений о пострадавших и ущербе на земле пока не поступало; последствия еще проверяют.
Ночной налет последовал за атакой предыдущей ночи. 24 октября Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом уничтожили более 80 беспилотников. Тогда под ударом оказались Ростов-на-Дону, Таганрог и девять районов области. В Ростове обломки упали на территорию филиала муниципального предприятия «Ростовпассажиртранс»: повреждения получили крыша и остекление здания, а также 21 автобус. В хуторе Калинин Мясниковского района обломки повредили трансформаторную подстанцию, после чего без электричества остались 172 частных дома. В Миллеровском районе пострадал один человек; медики оказали ему помощь.
Минобороны России сообщало, что с 20:00 23 октября до 08:00 24 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 616 беспилотников самолетного типа над несколькими регионами, включая Ростовскую область.