Число ДТП с детьми-мотоциклистами в Ростовской области выросло в 5,4 раза
В Ростовской области за последние годы увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. По данным, приведенным в заключении об оценке регулирующего воздействия, количество таких аварий выросло с семи в 2020 году до 38 в 2025-м.
По состоянию на 1 октября 2026 года зарегистрировано еще 38 ДТП, в которых пострадали 38 человек.
Для снижения аварийности в регионе предложили штрафовать за продажу топлива подросткам. Проект устанавливает штрафы до 15 тыс. руб. для юридических лиц. Заключение об оценке регулирующего воздействия — положительное. Сам проект предусматривает исключение для достигших 16 лет водителей с соответствующим правом управления.