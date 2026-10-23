Встал на подачу

Гендиректор «Орсо групп» (строит спорткомплекс с падел-кортами) Михаил Бесфамильный считает, что такой спортивный комплекс в Перми будет востребован. «Падел-корты быстро развиваются в других регионах, и там их количество на душу населения существенно выше, чем в Перми. Инвесторы не останавливаются и продолжают строить новые проекты, загруженность у них высокая. В силу того что в Перми падел-кортов на сегодняшний день очень мало по сравнению с другими крупными городами, можно предположить, что еще восемь кортов тоже будут востребованы»,— добавил господин Бесфамильный. Он также отметил, что расположение выбрано удачно, поскольку комплекс разместится довольно близко от центра города.