Встал на подачу

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Прикамье

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Самый большой падел-центр в Перми построит бизнесмен из Екатеринбурга
Приоритетный инвестпроект комплекса для падел-тенниса планирует реализовать компания, принадлежащая предпринимателю из Екатеринбурга Владимиру Ибряеву. Параллельно господин Ибряев реализует проект «Академия падела и сквоша» в башкирском Салавате. Основной бизнес предпринимателя в Екатеринбурге связан со строительством. Эксперты полагают, что комплекс будет востребован, поскольку в Перми количество падел-центров пока меньше, чем в других городах.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Руководителем и бенефициаром ООО «Академия спорта “Апекс”», которое планирует построить физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Полазненской, 4а, в рамках приоритетного инвестиционного проекта, является Владимир Ибряев. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в Перми в марте 2026 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Господин Ибряев также возглавляет ООО «Академия падела и сквоша “Апекс”», которое зарегистрировано в Республике Башкортостан, в Салавате, в 2019 году. Компания намерена построить там спорткомплекс. О степени готовности проекта в открытых источниках не сообщалось.
Кроме того, господин Ибряев является руководителем и бенефициаром трех екатеринбургских компаний. ООО «М-Фасад» зарегистрировано в сфере производства и обработки стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла, в 2016 году. Выручка общества в 2025 году составила 34,5 млн руб., чистая прибыль — 260 тыс. руб., чистые активы — 7,6 млн руб. ООО «М-Проект», зарегистрированное в 2015 году, занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях. Чистые активы компании в 2025 году составляли 10 тыс. руб. ООО «Стекольная компания “Евразия”» занимается строительством жилых и нежилых зданий и зарегистрировано в 2017 году. Чистые активы компании в 2025 году составляли 10 тыс. руб.
О планах по строительству спортивного комплекса стало известно на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Плановый объем инвестиций в проект составит не менее 200 млн руб. Кроме того, инвестор намерен направить не менее 1 млн руб. на финансирование социальных мероприятий. Общая площадь комплекса достигнет примерно 4,6 тыс. кв. м. В его состав войдут восемь падел-кортов и административно-бытовой блок. Для посетителей также будет оборудована парковка на 31 машино-место. Открытие комплекса намечено на 2030 год.
С начала года в Перми открылось два падел-центра. В начале февраля был запущен Padel Dom в спорткомплексе «Матч-Арена» на ул. Героев Хасана, 105. Он располагает четырьмя кортами, включая один приватный (игра 1х1 без свидетелей). В начале апреля в бывшем офисе «Треста №14» состоялось открытие клуба «Время падела» (ул. Куйбышева, 82) с одним кортом. Также три корта для игры в падел открылись в клубе ракеточных видов спорта в «Колизей-Синема». Кроме того, падел-корт есть в спортивном комплексе «Макс клуб» по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 136.
Ранее «Ъ» сообщал, что совокупный оборот рынка аренды кортов для падела в России в 2026 году составит 11 млрд руб., это на 71% больше, чем в 2025-м. По данным исследования FitnessData, количество работающих в стране кортов достигнет 1,76 тыс., увеличившись за год более чем вдвое. В 2025 году оборот кортов от аренды составил 6,45 млрд руб., следует из данных FitnessData. Согласно Национальному фитнес-сообществу (НФС), в 2025 году в России регулярно играли в падел 28 тыс. человек, хотя бы раз — более 100 тыс. человек. По оценке FitnessData, на 2026 год в России насчитывается 240 тыс. игроков в падел.
В 2027 году рост рынка падела замедлится, прогнозирует руководитель FitnessData Максим Боровиков. Это связано как с высокой базой, так и с постепенным насыщением рынка. В некоторых регионах уже отмечается избыточное предложение, однако сейчас рынку есть куда расти — он удвоится в ближайшие несколько лет.
Гендиректор «Орсо групп» (строит спорткомплекс с падел-кортами) Михаил Бесфамильный считает, что такой спортивный комплекс в Перми будет востребован. «Падел-корты быстро развиваются в других регионах, и там их количество на душу населения существенно выше, чем в Перми. Инвесторы не останавливаются и продолжают строить новые проекты, загруженность у них высокая. В силу того что в Перми падел-кортов на сегодняшний день очень мало по сравнению с другими крупными городами, можно предположить, что еще восемь кортов тоже будут востребованы»,— добавил господин Бесфамильный. Он также отметил, что расположение выбрано удачно, поскольку комплекс разместится довольно близко от центра города.
Юлия Духина