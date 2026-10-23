Встал на подачу

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Самый большой падел-центр в Перми построит бизнесмен из Екатеринбурга
Приоритетный инвестпроект комплекса для падел-тенниса планирует реализовать компания, принадлежащая предпринимателю из Екатеринбурга Владимиру Ибряеву. Параллельно господин Ибряев реализует проект «Академия падела и сквоша» в башкирском Салавате. Основной бизнес предпринимателя в Екатеринбурге связан со строительством. Эксперты полагают, что комплекс будет востребован, поскольку в Перми количество падел-центров пока меньше, чем в других городах.
Руководителем и бенефициаром ООО «Академия спорта “Апекс”», которое планирует построить физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Полазненской, 4а, в рамках приоритетного инвестиционного проекта, является Владимир Ибряев. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в Перми в марте 2026 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Господин Ибряев также возглавляет ООО «Академия падела и сквоша “Апекс”», которое зарегистрировано в Республике Башкортостан, в Салавате, в 2019 году. Компания намерена построить там спорткомплекс. О степени готовности проекта в открытых источниках не сообщалось.
Кроме того, господин Ибряев является руководителем и бенефициаром трех екатеринбургских компаний. ООО «М-Фасад» зарегистрировано в сфере производства и обработки стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла, в 2016 году. Выручка общества в 2025 году составила 34,5 млн руб., чистая прибыль — 260 тыс. руб., чистые активы — 7,6 млн руб. ООО «М-Проект», зарегистрированное в 2015 году, занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях. Чистые активы компании в 2025 году составляли 10 тыс. руб. ООО «Стекольная компания “Евразия”» занимается строительством жилых и нежилых зданий и зарегистрировано в 2017 году. Чистые активы компании в 2025 году составляли 10 тыс. руб.
О планах по строительству спортивного комплекса стало известно на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Плановый объем инвестиций в проект составит не менее 200 млн руб. Кроме того, инвестор намерен направить не менее 1 млн руб. на финансирование социальных мероприятий. Общая площадь комплекса достигнет примерно 4,6 тыс. кв. м. В его состав войдут восемь падел-кортов и административно-бытовой блок. Для посетителей также будет оборудована парковка на 31 машино-место. Открытие комплекса намечено на 2030 год.
С начала года в Перми открылось два падел-центра. В начале февраля был запущен Padel Dom в спорткомплексе «Матч-Арена» на ул. Героев Хасана, 105. Он располагает четырьмя кортами, включая один приватный (игра 1х1 без свидетелей). В начале апреля в бывшем офисе «Треста №14» состоялось открытие клуба «Время падела» (ул. Куйбышева, 82) с одним кортом. Также три корта для игры в падел открылись в клубе ракеточных видов спорта в «Колизей-Синема». Кроме того, падел-корт есть в спортивном комплексе «Макс клуб» по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 136.
Ранее «Ъ» сообщал, что совокупный оборот рынка аренды кортов для падела в России в 2026 году составит 11 млрд руб., это на 71% больше, чем в 2025-м. По данным исследования FitnessData, количество работающих в стране кортов достигнет 1,76 тыс., увеличившись за год более чем вдвое. В 2025 году оборот кортов от аренды составил 6,45 млрд руб., следует из данных FitnessData. Согласно Национальному фитнес-сообществу (НФС), в 2025 году в России регулярно играли в падел 28 тыс. человек, хотя бы раз — более 100 тыс. человек. По оценке FitnessData, на 2026 год в России насчитывается 240 тыс. игроков в падел.
В 2027 году рост рынка падела замедлится, прогнозирует руководитель FitnessData Максим Боровиков. Это связано как с высокой базой, так и с постепенным насыщением рынка. В некоторых регионах уже отмечается избыточное предложение, однако сейчас рынку есть куда расти — он удвоится в ближайшие несколько лет.
Гендиректор «Орсо групп» (строит спорткомплекс с падел-кортами) Михаил Бесфамильный считает, что такой спортивный комплекс в Перми будет востребован. «Падел-корты быстро развиваются в других регионах, и там их количество на душу населения существенно выше, чем в Перми. Инвесторы не останавливаются и продолжают строить новые проекты, загруженность у них высокая. В силу того что в Перми падел-кортов на сегодняшний день очень мало по сравнению с другими крупными городами, можно предположить, что еще восемь кортов тоже будут востребованы»,— добавил господин Бесфамильный. Он также отметил, что расположение выбрано удачно, поскольку комплекс разместится довольно близко от центра города.