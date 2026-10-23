— Антон, я с радостью тебя поздравляю. Желаю успехов на твоем непростом поприще в поддержке отечественного спорта. Очень круто, что им занимается человек, который сам знает, что это такое. Ты побеждал, и твой дух победителя — это огромный плюс. Хочу также пожелать здоровья, это сегодня самое главное.