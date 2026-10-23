Дни рождения
25 октября исполняется 50 лет президенту Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию на коньках Антону Сихарулидзе
Его поздравляет продюсер Арташес Саркисян:
— Антон, я с радостью тебя поздравляю. Желаю успехов на твоем непростом поприще в поддержке отечественного спорта. Очень круто, что им занимается человек, который сам знает, что это такое. Ты побеждал, и твой дух победителя — это огромный плюс. Хочу также пожелать здоровья, это сегодня самое главное.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»
Газета «Коммерсантъ» №198от 24.10.2026, стр. 4