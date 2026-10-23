Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

25 октября исполняется 50 лет президенту Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию на коньках Антону Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе

Антон Сихарулидзе

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Его поздравляет продюсер Арташес Саркисян:
— Антон, я с радостью тебя поздравляю. Желаю успехов на твоем непростом поприще в поддержке отечественного спорта. Очень круто, что им занимается человек, который сам знает, что это такое. Ты побеждал, и твой дух победителя — это огромный плюс. Хочу также пожелать здоровья, это сегодня самое главное.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №198

от 24.10.2026, стр. 4
Читать