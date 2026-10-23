В двух районах Уфы отключат горячую воду из-за аварии
Многоквартирные дома, социальные учреждения и другие объекты Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы останутся без горячей воды из-за повреждения на тепловых сетях. Об этом сообщают пресс-службы ООО «БашРТС» и управления жилищного хозяйства Уфы.
По данным БашРТС, затоплена тепловая камера на улице Орджоникидзе. Обследование выявило повреждение на участке головной тепломагистрали, которая поставляет горячую воду на все объекты района. В компании заверяют, что водоснабжение возобновится не позднее 10 утра 24 октября.
«В период проведения работ также не исключается временное снижение параметров центрального отопления»,— поясняют в УЖХ.