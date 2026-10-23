В двух районах Уфы отключат горячую воду из-за аварии

По данным БашРТС, затоплена тепловая камера на улице Орджоникидзе. Обследование выявило повреждение на участке головной тепломагистрали, которая поставляет горячую воду на все объекты района. В компании заверяют, что водоснабжение возобновится не позднее 10 утра 24 октября.