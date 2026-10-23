Прокуратура обжалует приговор уфимцу за дачу взятки сотруднику Госжилнадзора
Прокуратура обжалует приговор Нефтекамского городского суда 38-летнему уфимцу, признанному виновным в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле 2024 года руководитель предприятия в Уфе, выигравший госконтракт на строительство котельной в Агидели, через посредника передал инспектору Госжилнадзора взятку в размере 350 тыс. руб. Деньги предназначались за получение положительного заключения о соответствии автономной системы теплоснабжения здания установленным требованиям.
Суд оштрафовал подсудимого на 2 млн руб. и конфисковал сумму взятки в доход государства.
Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и готовит апелляционное представление, сообщили в ведомстве.