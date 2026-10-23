Прокуратура обжалует приговор уфимцу за дачу взятки сотруднику Госжилнадзора

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле 2024 года руководитель предприятия в Уфе, выигравший госконтракт на строительство котельной в Агидели, через посредника передал инспектору Госжилнадзора взятку в размере 350 тыс. руб. Деньги предназначались за получение положительного заключения о соответствии автономной системы теплоснабжения здания установленным требованиям.