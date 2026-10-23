Дни рождения
25 октября отмечает день рождения уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Ее поздравляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко:
— Уважаемая Мария Алексеевна! От лица Министерства здравоохранения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы стоите на защите самого дорогого — здоровья и благополучия наших детей, их права на счастливое детство, а значит, и на счастливую жизнь. Это служение созвучно самым глубоким традициям нашего народа, где милосердие и любовь к ближнему всегда были не только основой нравственности, но и государственности. Ваши энергия и вера в добро помогают решать самые сложные задачи, а мудрость и чуткость позволяют находить ключ к каждому детскому сердцу, к каждой семье в самых сложных жизненных обстоятельствах. Здоровья Вам, добра и благополучия!
25 октября исполняется 80 лет первому государственному секретарю Союзного государства России и Белоруссии (2000–2011 годы) Павлу Бородину
Его поздравляет бывший госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии (2011–2021 годы) Григорий Рапота:
— Дорогой Павел Павлович, от всей души поздравляю Вас с юбилеем! Мне особенно приятно воспользоваться этим поводом, чтобы вспомнить о Вашей роли в становлении институтов Союзного государства. Вы были первым государственным секретарем и заложили основы для его дальнейшего развития, дали мне и моей команде комфортные условия для продолжения работы во благо двух государств: России и Белоруссии. Вас всегда отличали качества, которые содействовали быстрому и эффективному решению задач: легкость в общении, контактность, понимание интересов партнеров и учет их в работе. Еще раз поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья и благополучия Вам, всей Вашей замечательной и дружной семье! Искренне Ваш, Г. Рапота.
Газета «Коммерсантъ» №198от 24.10.2026, стр. 3