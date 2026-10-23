— Уважаемая Мария Алексеевна! От лица Министерства здравоохранения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы стоите на защите самого дорогого — здоровья и благополучия наших детей, их права на счастливое детство, а значит, и на счастливую жизнь. Это служение созвучно самым глубоким традициям нашего народа, где милосердие и любовь к ближнему всегда были не только основой нравственности, но и государственности. Ваши энергия и вера в добро помогают решать самые сложные задачи, а мудрость и чуткость позволяют находить ключ к каждому детскому сердцу, к каждой семье в самых сложных жизненных обстоятельствах. Здоровья Вам, добра и благополучия!