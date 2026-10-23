Волгоградскую актрису фильмов для взрослых будут судить за изготовление порнографии
Мещанский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело уроженки Волгограда Ольги Зубковой. Актрису фильмов для взрослых (в индустрии ее зовут Ольга Мур) подозревают в изготовлении порнографии (пп. «а», «б», «в» ст. 242 УК РФ). Информация об уголовном деле появилась в картотеке суда.
Первое заседание по делу состоится 28 октября. Судьей назначена Марина Сосновцева.
По данным из открытых источников, госпожа Зубкова родилась в Волгограде, имеет юридическое образование, несколько лет работала по специальности. Позже занялась блогингом и стала сниматься в фильмах для взрослых. В социальных сетях актриса рассказывает об отношениях, деньгах и мужчинах. В прошлом году Ольга Зубкова завоевала титул «Миссис Москва».