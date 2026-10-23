На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили более 2 млрд рублей
Правительство выделило более 2 млрд руб. на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.
Инженерные системы позволят очищать 50 тыс. куб. м сточных вод из жилых домов и с предприятий города каждые сутки, что позволит качественно улучшить условия жизни жителей и гостей Геленджика.
Сейчас введен в эксплуатацию участок новых очистных сооружений на Тонком мысе производительностью 30 тыс. куб. м в сутки, также завершено строительство 48 канализационных коллекторов и 4,6 км сетей технического водоснабжения. Специалисты ведут пусконаладочные работы по реконструкции шести и строительству двух канализационных насосных станций.
Отмечается, что работы реализуются по поручению президента России Владимира Путина. В период с 2018 по 2025 год на эти цели из федерального бюджета уже было выделено около 10 млрд руб. Вопрос о финансировании в 2026 году рассмотрели на заседании Правительства РФ 22 октября.