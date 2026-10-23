На строительство очистных сооружений в Геленджике выделили более 2 млрд рублей

Отмечается, что работы реализуются по поручению президента России Владимира Путина. В период с 2018 по 2025 год на эти цели из федерального бюджета уже было выделено около 10 млрд руб. Вопрос о финансировании в 2026 году рассмотрели на заседании Правительства РФ 22 октября.