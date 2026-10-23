В Ульяновске из-за беспилотной опасности задерживаются авиарейсы

Из-за введения ограничений в аэропорту Ульяновск задержаны четыре авиарейса, из них три — в Москву: DP 466 — на восемь часов, до 17:50; FV 6076 — на шесть часов, до 16:20, DP 486 — на три часа, до 2:00 24 октября. Вылет авиарейса в Санкт-Петербург, запланированный на 16:55, задерживается до 21:45.