В Ульяновске из-за беспилотной опасности задерживаются авиарейсы
В пятницу в 11:52 Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновск (Баратаевка). Ограничения вводятся в связи с беспилотной опасностью.
До этого аэропорт также в целях обеспечения безопасности пассажиров закрывался на прием и выпуск воздушных судов ночью 23 октября с 1:37 до 9:45. В регионе управление МЧС объявляло режим беспилотной опасности в период с 1:11 до 8:08.
Из-за введения ограничений в аэропорту Ульяновск задержаны четыре авиарейса, из них три — в Москву: DP 466 — на восемь часов, до 17:50; FV 6076 — на шесть часов, до 16:20, DP 486 — на три часа, до 2:00 24 октября. Вылет авиарейса в Санкт-Петербург, запланированный на 16:55, задерживается до 21:45.
Как поясняют в аэропорту Ульяновск, вылеты задерживаются в том числе из-за неприбытия самолетов, так, в полдень пассажиров авиарейса Москва — Ульяновск сняли буквально с трапа самолета в связи с объявлением плана «Ковер» в аэропорту Ульяновска.