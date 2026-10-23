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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Ростовская область закупит 4,8 млн таблеток препарата от диабета

Минздрав Ростовской области объявил аукцион на закупку 4,8 млн таблеток дапаглифлозина дозировкой 10 мг для льготного обеспечения жителей. Начальная цена контракта — 188,784 млн руб., или 39,33 руб. за таблетку. Препарат доставят в АО «Ростовоблфармация» в Мясниковском районе. Контракт рассчитан до конца 2027 года, итоги аукциона назначили на 27 октября. В извещении указано, что вся сумма приходится на бюджет 2027 года, следует из данных карточки на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Дапаглифлозин — препарат из группы ингибиторов SGLT2. Он помогает почкам выводить глюкозу с мочой и применяется, в частности, при сахарном диабете второго типа. Врачи также назначают его некоторым пациентам с хронической болезнью почек и сердечной недостаточностью: в этих случаях лечение может снижать риск ухудшения функции почек и госпитализации из-за сердечной недостаточности. Препарат не предназначен для самостоятельного приема: показания и ограничения определяет врач.
Ростовская закупка рассчитана на людей, имеющих право на льготные лекарства. Региональная программа борьбы с сахарным диабетом приводит масштаб этой потребности: на 1 января 2025 года в области зарегистрировали 158 190 пациентов с диабетом, из них 157 475 состояли на диспансерном учете; среди них были 1 881 ребенок. Эти цифры охватывают пациентов с диабетом разных типов и не означают, что всем им нужен дапаглифлозин: назначение зависит от диагноза и состояния здоровья.
Наиболее наглядное сравнение — с закупкой того же министерства в 2025 году. Тогда ведомство заказало 2,21 млн таблеток за 175,14 млн руб. Теперь объем вырос примерно в 2,17 раза, но начальная цена всего лота — лишь на 7,8%. Цена одной таблетки, напротив, снизилась примерно с 79,25 до 39,33 руб., то есть почти вдвое. Иными словами, увеличение суммы не отражает удорожания лекарства: расчетная цена единицы в новом аукционе ниже, а общий объем таблеток существенно выше. В 2025 году аукцион завершился без снижения цены, поставщиком стало АО «Новгородфармация».
Для масштаба: 4,8 млн таблеток — это около 13,15 тыс. условных годовых курсов, если считать по одной таблетке в день в течение 365 дней. Это арифметический пересчет количества, а не число пациентов, которых Минздрав обещает обеспечить: закупка не сообщает ни распределение препаратов по дозам и назначениям, ни фактический режим терапии получателей. По той же условной методике объем прошлогоднего контракта соответствует примерно 6,05 тыс. годовых курсов.
Более широкая динамика также указывает на рост спроса на препарат в государственных закупках. В 2025 году закупки дапаглифлозина в Ростовской области в рамках федеральной льготы увеличились в 13 раз, тогда как закупки лекарств по этой льготе в целом выросли на 6,2%. Это сравнение относится к закупкам 2025 года против предыдущего периода, а не к нынешнему контракту: лот Минздрава на 2027 год превышает конкретный контракт 2025 года примерно в 2,17 раза.
Станислав Маслаков