Ростовская область закупит 4,8 млн таблеток препарата от диабета

Более широкая динамика также указывает на рост спроса на препарат в государственных закупках. В 2025 году закупки дапаглифлозина в Ростовской области в рамках федеральной льготы увеличились в 13 раз, тогда как закупки лекарств по этой льготе в целом выросли на 6,2%. Это сравнение относится к закупкам 2025 года против предыдущего периода, а не к нынешнему контракту: лот Минздрава на 2027 год превышает конкретный контракт 2025 года примерно в 2,17 раза.