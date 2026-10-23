Ростовская область закупит 4,8 млн таблеток препарата от диабета
Минздрав Ростовской области объявил аукцион на закупку 4,8 млн таблеток дапаглифлозина дозировкой 10 мг для льготного обеспечения жителей. Начальная цена контракта — 188,784 млн руб., или 39,33 руб. за таблетку. Препарат доставят в АО «Ростовоблфармация» в Мясниковском районе. Контракт рассчитан до конца 2027 года, итоги аукциона назначили на 27 октября. В извещении указано, что вся сумма приходится на бюджет 2027 года, следует из данных карточки на портале госзакупок.
Дапаглифлозин — препарат из группы ингибиторов SGLT2. Он помогает почкам выводить глюкозу с мочой и применяется, в частности, при сахарном диабете второго типа. Врачи также назначают его некоторым пациентам с хронической болезнью почек и сердечной недостаточностью: в этих случаях лечение может снижать риск ухудшения функции почек и госпитализации из-за сердечной недостаточности. Препарат не предназначен для самостоятельного приема: показания и ограничения определяет врач.
Ростовская закупка рассчитана на людей, имеющих право на льготные лекарства. Региональная программа борьбы с сахарным диабетом приводит масштаб этой потребности: на 1 января 2025 года в области зарегистрировали 158 190 пациентов с диабетом, из них 157 475 состояли на диспансерном учете; среди них были 1 881 ребенок. Эти цифры охватывают пациентов с диабетом разных типов и не означают, что всем им нужен дапаглифлозин: назначение зависит от диагноза и состояния здоровья.
Наиболее наглядное сравнение — с закупкой того же министерства в 2025 году. Тогда ведомство заказало 2,21 млн таблеток за 175,14 млн руб. Теперь объем вырос примерно в 2,17 раза, но начальная цена всего лота — лишь на 7,8%. Цена одной таблетки, напротив, снизилась примерно с 79,25 до 39,33 руб., то есть почти вдвое. Иными словами, увеличение суммы не отражает удорожания лекарства: расчетная цена единицы в новом аукционе ниже, а общий объем таблеток существенно выше. В 2025 году аукцион завершился без снижения цены, поставщиком стало АО «Новгородфармация».
Для масштаба: 4,8 млн таблеток — это около 13,15 тыс. условных годовых курсов, если считать по одной таблетке в день в течение 365 дней. Это арифметический пересчет количества, а не число пациентов, которых Минздрав обещает обеспечить: закупка не сообщает ни распределение препаратов по дозам и назначениям, ни фактический режим терапии получателей. По той же условной методике объем прошлогоднего контракта соответствует примерно 6,05 тыс. годовых курсов.
Более широкая динамика также указывает на рост спроса на препарат в государственных закупках. В 2025 году закупки дапаглифлозина в Ростовской области в рамках федеральной льготы увеличились в 13 раз, тогда как закупки лекарств по этой льготе в целом выросли на 6,2%. Это сравнение относится к закупкам 2025 года против предыдущего периода, а не к нынешнему контракту: лот Минздрава на 2027 год превышает конкретный контракт 2025 года примерно в 2,17 раза.